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Haberler Galeri Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara'da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara'da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenler için bahar ayları, piknik zamanının geldiğini müjdeliyor. Doğanın uyanışını, tazelik ve neşe dolu anları paylaşmanın en keyifli yolu olan piknikler, aileler ve arkadaşlar arasında sevilen bir aktivite! İstanbul ve Ankara'nın yanı başında yer alan en güzel piknik yerleri, şehir stresinden uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel seçenek olacak. İşte sevdiklerinizle gidebileceğiniz en güzel piknik alanları...

Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:26
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Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak, yeşilliklerin arasında dinlenmek için en güzel piknik alanlarını sizler için derledik. İşte hafta sonu ailenizde gidebileceğiniz 10 adres...

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Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

GÜZELDERE TABİAT PARKI

Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan Güzeldere Tabiat Parkı, Düzce'ye 18 kilometre, Gölyaka'ya ise 11 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Parkın en gözde güzelliklerinden biri ise şelaledir.

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Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır.

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Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

Piknik yapmak isteyenler için ise şelaleye inen yol üzerinde, büyük bir alana yayılmış ve güzel bir şekilde düzenlenmiş bir piknik alanı bulunmaktadır. Ancak, çevrede işletme bulunmadığından, piknik için tüm malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde yanınıza getirmeniz gerekmektedir.

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Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

POLENEZKÖY TABİAT PARKI PİKNİK ALANLARI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Polenezköy, yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla bölgede yaşayanlar için vazgeçilmez bir hafta sonu adresi haline gelmiştir. Beykoz sınırları içinde bulunan bu alan aynı zamanda bir tabiat parkı olarak hizmet vermektedir.

Polenezköy'deki alan, piknik yapmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış çok güzel çardaklarla donatılmıştır. Ayrıca çevredeki özel işletmeler de piknikçilere hizmet vermektedir. Bazı işletmeler, piknikçilere mangal yakma imkanı da sunmaktadır.