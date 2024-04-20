Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara’da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...

POLENEZKÖY TABİAT PARKI PİKNİK ALANLARI

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Polenezköy, yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla bölgede yaşayanlar için vazgeçilmez bir hafta sonu adresi haline gelmiştir. Beykoz sınırları içinde bulunan bu alan aynı zamanda bir tabiat parkı olarak hizmet vermektedir.

Polenezköy'deki alan, piknik yapmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış çok güzel çardaklarla donatılmıştır. Ayrıca çevredeki özel işletmeler de piknikçilere hizmet vermektedir. Bazı işletmeler, piknikçilere mangal yakma imkanı da sunmaktadır.