20 Nisan 2024, Cumartesi
Piknik zamanı geldi! İstanbul ve Ankara'da gidilecek harika manzaralı 10 en iyi mekan...
Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenler için bahar ayları, piknik zamanının geldiğini müjdeliyor. Doğanın uyanışını, tazelik ve neşe dolu anları paylaşmanın en keyifli yolu olan piknikler, aileler ve arkadaşlar arasında sevilen bir aktivite! İstanbul ve Ankara'nın yanı başında yer alan en güzel piknik yerleri, şehir stresinden uzaklaşmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel seçenek olacak. İşte sevdiklerinizle gidebileceğiniz en güzel piknik alanları...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:26
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