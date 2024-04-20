On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayıma geçildi. "Deniz" ve "Doğa" olarak 2 gruba ayrılan kamplara başvuru süreci önümüzdeki ay başlıyor.

Barınmadan yeme-içmeye, ulaşımdan sağlık hizmetine kadar tüm temel ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanacak olan gençler, her gün farklı aktivitelerle de eğlenceyi doruklarda yaşayacak. Geçen sene sayısı 50'ye çıkan gençlik kampları, 111 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak rekor kırmıştı.