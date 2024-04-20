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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene 111 bini aşkın gencin katıldığı kamplara bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından yüz binin üzerinde gencin katılması bekleniyor. İşte 15 soru ve cevapta gençlik kampları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:06
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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayıma geçildi. "Deniz" ve "Doğa" olarak 2 gruba ayrılan kamplara başvuru süreci önümüzdeki ay başlıyor.

Barınmadan yeme-içmeye, ulaşımdan sağlık hizmetine kadar tüm temel ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanacak olan gençler, her gün farklı aktivitelerle de eğlenceyi doruklarda yaşayacak. Geçen sene sayısı 50'ye çıkan gençlik kampları, 111 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak rekor kırmıştı.

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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

Genel itibarıyla 7 gün süren kampların bu sene temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Temmuz ayından ekim ayına kadar sürmesi beklenen yaz kampları kapsamında gençler, at biniciliği, kano, ip parkuru, dağ bisikleti, paintball, halk oyunları, müzik etkinlikleri ve tiyatrolar gibi onlarca aktiviteden faydalanacak.

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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

KİMLERE ÖNCELİK TANINACAK?
Aile aylık net geliri net asgari ücretin altında olanlara, bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, kamplara katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençlere, kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınacak.

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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek.

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On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...

MERAK EDİLEN 15 SORUYA 15 CEVAP

1- Gençlik kamplarına ne zaman ve nereden başvurabilirim?
http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden.
9 Mayıs - 2 Temmuz arasında.