20 Nisan 2024, Cumartesi
On binlerce gence yaz kampı devletten! Başvuru tarihleri netleşti! İşte şartlar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene 111 bini aşkın gencin katıldığı kamplara bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından yüz binin üzerinde gencin katılması bekleniyor. İşte 15 soru ve cevapta gençlik kampları...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:06
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