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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı. Öte yandan Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar seraların üzerindeki plastik örtünün yırtılmasına sebep oldu.

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:39
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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.

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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.

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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

CAMİ MİNARESİNİN KÜLAHI KOPTU

Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minare kubbesi fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü.

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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

Olayda minare zarar görürken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

DEV DALGALARIN ARASINDA CAN PAZARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sarı Kod ile uyardığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürüyor.