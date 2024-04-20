Antalya’da yağış ve fırtına etkili oldu! Dev dalgaların arasında can pazarı!

Antalya'da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı. Öte yandan Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar seraların üzerindeki plastik örtünün yırtılmasına sebep oldu.

Damla Karasu ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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