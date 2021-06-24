24 Haziran 2021, Perşembe
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Peş peşe şikayetler gelince... Bin 633 kişiye ceza kesti
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.'nin görevine son verildi. B.T.'nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 24.06.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 17:32
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