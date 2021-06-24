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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

3 yıl önce Konya'da yaşadıkları evlerinde vahşice katledilen Necla-Metin Büyükşen cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Eve gelen maskeli saldırgan tarafından öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen, verdiği çelişkili ifadelerle şüpheleri üzerine toplarken çiftin diğer çocukları Uğur ve gelinleri Betül de şüpheleri üzerine toplamıştı. Doktor oğulları Osman Büyükşen'in isyanı sonrası 3 kardeş canlı yayında karşı karşıya geldi. O dönem karakol komutanı olan ve cinayetin işlendiği gün olay yerine giden astsubay Cemil Aksoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 13:25
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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında üç yıl önce işlenen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayetinin ölümü programda yeniden ele alındı. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Büyükşen çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. Çiftin oğulları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Osman Büyükşen'in programda katilin bulunmasına yönelik konuşmaları Müge Anlı'yı da duygulandırdı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

METİN VE NECLA BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

Olaydan sonra alınan swap örneklerinde, cinayet anında evde bulunan kızları Büşra ve olay yaşandıktan sonra eve gelen oğulları Uğur ve gelinleri Betül'ün üzerinde barut izlerinin bulunması, şüpheleri üzerlerine topladı. Büşra Büyükşen'in verdiği çelişkili ifadeler ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret etti.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.