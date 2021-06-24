Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde 3 kardeş karşı karşıya geldi! Dönemin karakol komutanı her şeyi anlattı! Swap testi öncesi...

3 yıl önce Konya'da yaşadıkları evlerinde vahşice katledilen Necla-Metin Büyükşen cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Eve gelen maskeli saldırgan tarafından öldürülen çiftin kızları Büşra Büyükşen, verdiği çelişkili ifadelerle şüpheleri üzerine toplarken çiftin diğer çocukları Uğur ve gelinleri Betül de şüpheleri üzerine toplamıştı. Doktor oğulları Osman Büyükşen'in isyanı sonrası 3 kardeş canlı yayında karşı karşıya geldi. O dönem karakol komutanı olan ve cinayetin işlendiği gün olay yerine giden astsubay Cemil Aksoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.