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"Pes" dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarda bayram tatilinden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Ömerli Barajı kıyısındaki Esenceli'ye pikniğe gelen İlayda Kocabaş yaptığı açıklamada, "Çöpe atmak bu kadar zor olmamalı. Geldiğimizde ufak ufak topluyoruz. İçtiğimiz, kullandığımız su ama insanlar düşünemiyor maalesef. Bu konuda çok şikayetçiyim" dedi.

Giriş: 20.06.2024 18:41 Güncelleme: 20.06.2024 19:04
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Pes dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı serinlemek için plajları kullanırken, bazıları ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Kentin mesire alanlarında tatilcilerden geriye ise çöpler kaldı.

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Pes dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanlarda pet şişe, cam şişe, poşet ve yiyecek artıkları bulunurken, tatilcilerin atıklarını çöp konteynerlerine atmak yerine, elektrik direklerine ve ağaç kenarlarına bıraktıkları görüldü.

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Pes dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

Kısırkaya Plajı'nda ise denize girenlerin yanı sıra kamp yapmaya gelenler de oldu. Araç yoğunluğunun yaşandığı plajda, sahil boyunca birikmiş çöpler yer aldı. Çöplerin bir kısmı, plastik toplayıcılar tarafından kaldırıldı.

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Pes dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

Plajda tatilini geçiren Çerkez Ulusoy, çöplerden rahatsız olduğunu belirterek, "Ortalık çöp kaynıyor. Pikniğini yapan, denizine giren çöpünü de toplayıp atsa buralar böyle olmaz. Bir sonra gelen insan da burayı temiz bulur. Çöp poşetimiz yanımızda, kendimize kül tablası bile yaptık, onu dahi atmıyoruz. Buranın temiz olması lazım ki yine gelelim ama hiçbir taraf temiz değil." diye konuştu.
Tarkan Ayrancı ise "Her taraf bizden önce gelenlerin çöpüyle dolu. Birazını biz temizledik. Sahil dışındaki yerler çok kötü durumda. Konteyner koysalar daha güzel olur diye düşünüyoruz. Bayram bitti ama tatil devam ediyor." dedi.

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Pes dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarında tatilden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...

"AĞAÇTAN SÜPÜRGE YAPIP ÇÖPLERİ TOPLADIK"
Kemerburgaz yolu üzerinde ormanlık alanda piknik yapan Senem Avşar da buraya geldiklerinde her yerin çöp içerisinde olduğunu söyledi.
Avşar, "Geldiğimizde çok berbattı, ağaçtan süpürge yapıp çöpleri topladık. Çok pis bırakmışlar. Ağaçların dibinde ateş yakmışlar. Çok üzüldük. Yazık. Biz gittikten sonra yarın da başkaları gelecek. Ormanlarımızın, ağaçlarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar olmasa sıcaktan yanardık ama şimdi çok güzel bir serinliğin içerisindeyiz. O yüzden çevremize zarar vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.