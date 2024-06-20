20 Haziran 2024, Perşembe
"Pes" dedirten manzara! Ormanlık alan ve plajlarda bayram tatilinden geriye çöpler kaldı | Duyarlı vatandaştan tepki...
9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, duyarlı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Ömerli Barajı kıyısındaki Esenceli'ye pikniğe gelen İlayda Kocabaş yaptığı açıklamada, "Çöpe atmak bu kadar zor olmamalı. Geldiğimizde ufak ufak topluyoruz. İçtiğimiz, kullandığımız su ama insanlar düşünemiyor maalesef. Bu konuda çok şikayetçiyim" dedi.
Giriş: 20.06.2024 18:41 Güncelleme: 20.06.2024 19:04
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8