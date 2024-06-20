Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar şoke etti: "Koyun ve keçiler çok ses yapıyor"

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar hem bir hayli şaşırttı hem de şoke etti. Kurban Bayramı'nda çağrı merkezini arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu ancak çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise koyun ve keçilerin çok gürltü yaptığı için uyuyamadığını belirtti. İşte hem şaırtan hem de gülümseten o çağrılar...