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Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar şoke etti: "Koyun ve keçiler çok ses yapıyor"

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen çağrılar hem bir hayli şaşırttı hem de şoke etti. Kurban Bayramı'nda çağrı merkezini arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu ancak çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu. Başka bir vatandaş ise koyun ve keçilerin çok gürltü yaptığı için uyuyamadığını belirtti. İşte hem şaırtan hem de gülümseten o çağrılar...

Giriş: 20.06.2024 19:33
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Kurban Bayramı’nda ALO 181’e gelen çağrılar şoke etti: Koyun ve keçiler çok ses yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi hattı ALO 181 ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediliyor.

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Kurban Bayramı’nda ALO 181’e gelen çağrılar şoke etti: Koyun ve keçiler çok ses yapıyor

Vatandaşlardan gelen soruların ilgili kuruluşlara yönlendirildiği çağrı merkezine kimi zaman ilginç şikayet ve istekler de geliyor.

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Kurban Bayramı’nda ALO 181’e gelen çağrılar şoke etti: Koyun ve keçiler çok ses yapıyor

Kurban Bayramı'nda çağrı merkezini arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu, 6 ortak bulunduğunu ancak çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu.

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Kurban Bayramı’nda ALO 181’e gelen çağrılar şoke etti: Koyun ve keçiler çok ses yapıyor

Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan dolayı kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi gelip, gelmeyeceği yönünde tavsiye istedi.


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Kurban Bayramı’nda ALO 181’e gelen çağrılar şoke etti: Koyun ve keçiler çok ses yapıyor

"KOYUN VE KEÇİLER ÇOK SES YAPIYOR UYUYAMIYORUM"
Ankara'dan arayan bir vatandaş kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını söyleyerek pazar yerinin taşınmasını istedi.