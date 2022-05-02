Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

TRİBÜN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darbedildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.