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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 takım, U14 lig maçında karşı karşıya geldi. Maç esnasında iddiaya göre torpil atılmasının ardından bir taraftar grubu, maçı seyreden yaşı ufak çocuklara satırla saldırdı. Stadın dışına taşan kavgada çocukların bazıları sopa ve kesici aletlerle yaralandı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 12:14
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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

Kan donduran olay, geçen gün saat 16.00 sularında İstanbul Pendik'te yaşandı. Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları U14 liginde karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç 1-1 sürerken seyirciler arasından bir şahıs torpil patlattı.

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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

Bu durumun üzerine gözü dönen tribündeki Pendik Sahilspor taraftarları, yanlarına geldikleri maçı seyreden yaşı küçük çocukları aniden darbetmeye başladı.

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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

Şaşkına dönen çocuklar, kaçarak stadın dışına koştu. Aracından tabancasını alan bir saldırgan ise havaya ateş ederek geri geldi. Başka bir saldırgan da elindeki satırı etrafa savurdu.

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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

TRİBÜN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darbedildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Pendik’te çocuklara satırla dehşeti yaşattılar! ‘Pes’ dedirten anlar kamerada

'KORKUYORUZ ABİ ŞİKAYETÇİ OLAMAYIZ'

Fatih Topçu, "Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk. Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler.