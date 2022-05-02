Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi! Binlerce kişi akın etti

Doğu Ekspresi ile 2021 yılında 111 bin 401, 2022 yılında ise şimdiye kadar 129 bin 21 kişi taşındı. Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum ve Kars ana hattında sefer yapan ve 1310 kilometrelik yolu yaklaşık 25 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi, her gün saat 17.55'te Ankara'dan, saat 08.00'de ise Kars'tan hareket ediyor.