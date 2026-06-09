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Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaz aylarında evlere giren sineklerden kurtulmak için kimyasal ürünlere başvurmanıza gerek yok. Limon ve karanfil ikilisi, oluşturduğu yoğun koku sayesinde sineklerin ev içine girmesini azaltabiliyor. Doğru noktalara yerleştirilen bu karışım, özellikle açık pencere ve kapıların bulunduğu alanlarda etkili bir bariyer oluşturuyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 1

Sıcak havalarla birlikte evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri sineklerin iç mekanlara girmesi oluyor. Ev güvenliği uzmanının önerdiği doğal yöntemlerden biri olan limon ve karanfil karışımı, sineklerin sevmediği güçlü kokular oluşturarak yaşam alanlarından uzak kalmalarına yardımcı olabiliyor. Kimyasal içerikli ürün kullanmak istemeyenler için bu yöntem pratik ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 2

YAZ AYLARINDA SİNEK SORUNU ARTIYOR

Yükselen sıcaklıklar ve açık bırakılan pencere ile kapılar, sineklerin evlere daha kolay girmesine neden oluyor. Özellikle mutfaklar, meyve bulunan alanlar ve yemek hazırlanan bölümler sineklerin yoğun olarak bulunduğu noktalar arasında. Bu durum hem yaşam konforunu düşürüyor hem de hijyen açısından risk oluşturabiliyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 3

LİMON VE KARANFİL İLE DOĞAL BİR BARİYER OLUŞTURUN

Ev güvenliği uzmanı Neil McKenzie önerisine göre bir limon ikiye bölünerek içerisine 10 ila 15 adet bütün karanfil yerleştiriliyor. Limonun doğal asidik kokusu ile karanfilde bulunan aromatik yağlar birleşerek sineklerin yaklaşmak istemediği güçlü bir koku yayıyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 4

Hazırlanan limon dilimleri pencere önlerine, kapı girişlerine, meyve kaselerinin yakınına veya sineklerin sık görüldüğü alanlara yerleştirilebiliyor. Bu sayede sineklerin ev içerisine girmesi engelleniyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 5

DÜZENLİ OLARAK YENİLEYİN

Doğal yöntemin etkisini koruyabilmesi için limonların kurumasına izin verilmemesi gerekiyor. Ortalama üç ila beş gün içerisinde kuruyan limonların yenileriyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Düzenli yenilenen karışım, yaz boyunca sineklere karşı destekleyici doğal bir önlem olarak kullanılabiliyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 6

ALTERNATİF ÇÖZÜM NANE YAĞI VE SİRKE KARIŞIMI

Sinekleri uzaklaştırmak için kullanılan bir diğer yöntem ise nane yağı ve beyaz sirke karışımı. Bir bardak su, bir bardak beyaz sirke, birkaç damla nane yağı ve az miktarda bulaşık deterjanı sprey şişesinde karıştırılarak uygulanıyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 7

Karışım pencere pervazlarına, kapı çerçevelerine, balkon masalarına ve sineklerin sık bulunduğu yüzeylere püskürtülebiliyor. Bu uygulama sinekleri öldürmek yerine bulunduğu bölgeden uzaklaştırıyor.

Pencenin önüne koyun: Sinekler bu kokudan nefret ediyor, yaz boyu eve uğramıyor 8

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKATLİ OLMALI

Nane yağı bazı evcil hayvanlar için risk oluşturabiliyor. Özellikle kedi ve köpek bulunan evlerde bu tür karışımların hayvanların ulaşamayacağı alanlarda kullanılması gerekiyor. Evcil hayvan sahiplerinin doğal kovucu yöntemleri uygularken içeriklerin güvenliğini göz önünde bulundurması oldukça önemli.

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