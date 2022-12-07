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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pedagojik formasyonun lisans eğitimi sırasında alınmasına yönelik detaylar belli oldu. Dersler topam 60 kredi olmak üzere seçmeli olacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Dersler 3 ve 4'üncü sınıfta da alınabilir. 4 seneye de yayabiliriz" dedi.