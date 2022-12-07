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Haberler Galeri Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pedagojik formasyonun lisans eğitimi sırasında alınmasına yönelik detaylar belli oldu. Dersler topam 60 kredi olmak üzere seçmeli olacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Dersler 3 ve 4'üncü sınıfta da alınabilir. 4 seneye de yayabiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:55
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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında öğretmen adaylarına formasyon müjdesi vermişti. Erdoğan "Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu.

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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık" dedi. Peki bu karar kimleri ilgilendiriyor? Detayları neler? Formasyon eğitimini kimler nasıl alabilecek? Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı.

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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilerimize müjdesi oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen hafta konuştuğumuz üzere bu hafta çalışmalara başladık" dedi. İşte pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:

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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

YENİ KARAR HANGİ ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Formasyon eğitimi, eğitim fakülteleri dışında öğrenim gören, fen-edebiyat fakülteleri gibi mezun olduktan sonra öğretmen olmaya uygun lisans öğrencilerini ilgilendiriyor. Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkânı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek.

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Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor? Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

FORMASYON EĞİTİMLERİ HALİHAZIRDA NASIL VERİLİYOR?

Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler bu dersleri alıyor. Ancak öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencileri öğretmen olmak isterlerse mezun olduktan sonra ayrıca bir pedagojik formasyon eğitimi alıyor.