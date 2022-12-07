Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

"BURADA DAYAĞI YİYİP EVE GİDECEKSİN"

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.