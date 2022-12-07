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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki İrem D., kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 13 yaşındaki Çağla D.'ye, götürdüğü atıl binada erkek arkadaş meselesi yüzünden saç baş saldırdı. Bir erkek öğrencinin cep telefonuna kaydettiği görüntüler, sosyal medyada oldukça tepki gördü.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 10:00
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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

Olay, 4 Aralık'ta Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde gerçekleşti.

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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

BOŞ BİNAYA GÖTÜRDÜ

7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.

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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

ERKEK MESELESİNDEN…

Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü.

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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

"BURADA DAYAĞI YİYİP EVE GİDECEKSİN"

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.

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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.