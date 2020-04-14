14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye limon sorusu damga vurdu. ''Hangisi limonun diğer adıdır?'' sorusunun doğru cevabı görenleri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 00:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 00:48
  • 1
  • 190
Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

  • 2
  • 190
Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul' sorusu damgasını vurdu.

  • 3
  • 190
Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

Yarışmacı "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun doğru cevabını iki jokerini kullanarak bulabildi.

  • 4
  • 190
Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

Peki, "İstanbul'un adı hangi yılda resmi olarak İstanbul olmuştur?" sorusunun cevabı ne?

  • 5
  • 190
Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

İşte merak edilen detaylar ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...