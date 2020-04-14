Milyoner'de şaşırtan 'limon' sorusu! Bakın limonun diğer adı neymiş

ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye limon sorusu damga vurdu. ''Hangisi limonun diğer adıdır?'' sorusunun doğru cevabı görenleri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...