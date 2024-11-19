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Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin abartılmış olabileceğini ortaya koydu. Yeni bulgular, bu platformların zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden değerlendirdi. Peki, sosyal medya uygulamaları tamamen zararsız mı, depresyon ile ilişkisi var mı? İşte araştırmaya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:33
Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Bilim insanları, sosyal medyada geçirilen sürenin anksiyete, depresyon ve stres üzerindeki etkilerini araştırdı. Daha önceki çalışmalarda, sosyal medyanın dikkat dağınıklığı, çocukların beyin gelişimi ve depresyon riskini artırabileceği iddia edilmişti. Ancak bu yeni çalışma, platformların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin oldukça küçük veya yok denecek kadar az olduğunu gösterdi.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Objektif Verilerle İncelendi

Curtin Üniversitesi'nin araştırması, geleneksel yöntemlerin aksine katılımcıların sosyal medya kullanım sürelerini objektif verilerle ölçtü. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda geçirilen süreler doğrudan cihazlardan kaydedildi. Çalışmaya 17-53 yaş arasında 425 kişi katıldı ve bu veriler, ruh sağlığı testleriyle karşılaştırıldı.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Depresyon ve Stresle Belirgin Bağlantı Bulunmadı

Araştırma sonuçları, sosyal medyada geçirilen süre ile depresyon ve stres arasında kayda değer bir bağlantı olmadığını gösterdi. Anksiyete ile ise yalnızca zayıf bir ilişki gözlemlendi. İlginç bir şekilde, daha fazla sosyal medya kullanımı, dikkat kontrolünde hafif bir artışla ilişkilendirildi.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Platformlara Göre Farklılık Gösteriyor

Araştırmacılar, sosyal medya platformlarının etkilerinin kullanılan uygulamaya göre değişebileceğini belirtti. Örneğin, TikTok kullanımı dikkat kontrolünü pozitif etkilerken, Facebook daha fazla sıkıntı hissiyle ilişkilendirildi. TikTok'un bu etkisi, kullanıcı kitlesinin genç olmasına bağlansa da, bu ilişki yaş hesaba katıldığında da geçerliliğini korudu.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Sosyal Medya Tamamen Zararsız mı?

Araştırmacılar, sosyal medyanın tamamen zararsız olduğunu iddia etmenin yanlış olacağını vurguluyor. Araştırmanın baş yazarı Chloe Jones, sosyal medyanın bazı durumlarda faydalı olabileceğini ancak özellikle fiziksel görünüş kaygısı taşıyan bireyler için fenomen sayfalarda gezinmenin zararlı etkiler yaratabileceğini belirtti.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Etkileşim Biçimi Daha Önemli

Ekip, sosyal medyada geçirilen süreden ziyade, platformlarla nasıl etkileşim kurulduğunun daha büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin, çevrimiçi topluluklarla sağlıklı bir bağ kurmak fayda sağlayabilirken, sürekli olumsuz içeriklere maruz kalmak ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?