Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?

Depresyon ve Stresle Belirgin Bağlantı Bulunmadı

Araştırma sonuçları, sosyal medyada geçirilen süre ile depresyon ve stres arasında kayda değer bir bağlantı olmadığını gösterdi. Anksiyete ile ise yalnızca zayıf bir ilişki gözlemlendi. İlginç bir şekilde, daha fazla sosyal medya kullanımı, dikkat kontrolünde hafif bir artışla ilişkilendirildi.