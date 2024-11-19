19 Kasım 2024, Salı
Uzmanlardan yeni araştırma: Sosyal medya ruh sağlığına düşündüğünüz kadar zarar veriyor mu?
Avustralya'daki Curtin Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin abartılmış olabileceğini ortaya koydu. Yeni bulgular, bu platformların zihinsel sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden değerlendirdi. Peki, sosyal medya uygulamaları tamamen zararsız mı, depresyon ile ilişkisi var mı? İşte araştırmaya dair detaylar…
Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:33