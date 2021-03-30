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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:08
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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

Esenyurt'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

Olay, önceki akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, işyeri sahipleri ile kamyondakiler arasında sözlü tartışma çıktı.

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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı. Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.