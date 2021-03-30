Park anlaşmazlığı baltalı kavgaya dönüştü! Ambulanslar peş peşe geldi

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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