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Haberler Galeri Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında

Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yılanın soktuğu 700 kiloluk büyükbaş hayvan telef oldu. Sabah ahıra girdiğinde büyükbaş hayvanının öldüğünü gören kişi hemen güvenlik kamerasından olayın nasıl gerçekleştiğini izledi.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 06:27
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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında
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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında
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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında
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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında
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Yılan 700 kiloluk boğayı telef etti! Acı gerçek güvenlik kamerasında