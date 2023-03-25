Parfüm şişesinden kokain çıktı!

X-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine şüpheleri daha da artan ekiplerce operasyon planlandı ve iki adet valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi. Yolcu salonunda teyakkuzda bekleyen ikinci ekip, öncelikle şüphelinin valizlerini banttan almasını bekledi. Valizini alan şüpheli gözaltına alındı.



