Parfüm şişesinden kokain çıktı!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Sao Paulo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı. Şahsın İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından şahsı takibe başladı. X-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu belirlendi. PARFÜM ŞİŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI Şişelerde likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerine ise devam edildiği öğrenildi.