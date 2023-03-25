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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından Elbistan ilçesinde 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada da aşevi hizmet veriyor. Elbistan'da görevli koordinatör kaymakam Eyüp Kaykaç, "Dün, ramazan münasebetiyle 146 bin kişiye yemek verildi. Aşevlerimiz ve ramazan çadırlarımızda sabah, öğle, akşam toplam 146 bin öğün hizmet verilmiş oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 25.03.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 12:22
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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden Elbistan'daki afetzedeler için gönderilen gıda ve kıyafet gibi yardım malzemeleri, ilçede görevlendirilen koordinatör vali ve kaymakamlar tarafından organize edilen depolara konuldu.

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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Koordinasyon Merkezince, depremzedelerin ihtiyacı olan yardım malzemelerinin hızla ulaştırılması için ilçe genelindeki okullarda sosyal refah marketleri oluşturuldu.

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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Elbistan'da görevli koordinatör kaymakam Eyüp Kaykaç, depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunduğunu söyledi.

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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Başlarda dertlerinin can kurtarmak ve beslenme olduğuna işaret eden Kaykaç, şimdi ise konteyner kentler ile kalıcı konutlara başladıklarını, bundan sonra daha güzel günler göreceklerini dile getirdi.

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Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Ramazan dolayısıyla 16 noktada iftar çadırı oluşturduklarını, 41 noktada da aşevlerinin aktif hizmet verdiğini anlatan Kaykaç, "Dün, ramazan münasebetiyle 146 bin kişiye yemek verildi. Aşevlerimiz ve ramazan çadırlarımızda sabah, öğle, akşam toplam 146 bin öğün hizmet verilmiş oldu." dedi.