Elbistan’da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin ardından Elbistan ilçesinde 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada da aşevi hizmet veriyor. Elbistan'da görevli koordinatör kaymakam Eyüp Kaykaç, "Dün, ramazan münasebetiyle 146 bin kişiye yemek verildi. Aşevlerimiz ve ramazan çadırlarımızda sabah, öğle, akşam toplam 146 bin öğün hizmet verilmiş oldu." dedi.