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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. 'Bomba arama', 'mayın arama', 'narkotik madde arama', 'devriye', 'iz takip', 'keşif', 'arama' ve 'ceset arama' branşlarında eğitilen köpeklerin hangi eğitimi alacağına ise askeri bir heyet tarafından karar veriliyor. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede görev alan arama köpekleri, 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 11:38
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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, 1963 yılından bu yana köpek üretim ve eğitimi yapılıyor.

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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

Gemlik'teki merkezde üretilen ve yetiştirilen zerdava, akbaş, Kangal, Kars çobanı, Aksaray malaklısı ve Türk tazısının aralarında olduğu 6'sı yerli, 12 farklı ırktan köpek, 8 branşta zorlu bir eğitim alıyor.

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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

Köpeklerin 3 aylıkken başlayan eğitim süreci ortalama 20 ay sürüyor. 'Bomba arama', 'mayın arama', 'narkotik madde arama', 'devriye', 'iz takip', 'keşif', 'arama' ve 'ceset arama' branşlarında eğitilen köpeklerin hangi eğitimi alacağına ise bir heyet tarafından karar veriliyor.

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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

MİZAÇLARI VE İLGİ ALANLARI BRANŞ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLUYOR

Irk, cinsiyet, mizaç, cesaret, ilgi alanı gibi genel hususlarda pek çok kritere göre değerlendirilen köpeklerin hangi branşta eğitileceğinde karakteristik özellikleri etkili oluyor.

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Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

'Bomba' ve 'narkotik madde arama' için meraklı, araştırmacı ve oyuncaklar ile oynamayı seven, 'devriye' ve 'keşif' için saldırganlık ve koruma iç güdüsüne sahip, 'iz takip' ve 'mayın arama' köpekleri için araştırma ve odaklanma duyusu yüksek, sakin mizaçlı köpekler tercih edilirken, 'arama' için yükseklik korkusu ve diğer hayvanlar ile insanlara agresyonu bulunmayan, hedefe odaklanma içgüdüsü yüksek, atletik yapıdaki köpekler seçiliyor.