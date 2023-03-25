25 Mart 2023, Cumartesi
Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitimli köpekleri, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. 'Bomba arama', 'mayın arama', 'narkotik madde arama', 'devriye', 'iz takip', 'keşif', 'arama' ve 'ceset arama' branşlarında eğitilen köpeklerin hangi eğitimi alacağına ise askeri bir heyet tarafından karar veriliyor. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede görev alan arama köpekleri, 78 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.
Giriş Tarihi: 25.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 11:38
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