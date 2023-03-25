Asrın felaketinde 78 canı kurtardılar! Branşlarını askeri heyet belirliyor

'Bomba' ve 'narkotik madde arama' için meraklı, araştırmacı ve oyuncaklar ile oynamayı seven, 'devriye' ve 'keşif' için saldırganlık ve koruma iç güdüsüne sahip, 'iz takip' ve 'mayın arama' köpekleri için araştırma ve odaklanma duyusu yüksek, sakin mizaçlı köpekler tercih edilirken, 'arama' için yükseklik korkusu ve diğer hayvanlar ile insanlara agresyonu bulunmayan, hedefe odaklanma içgüdüsü yüksek, atletik yapıdaki köpekler seçiliyor.