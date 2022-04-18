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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

İstanbul'da Çağlayan'da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini belirttiği yabancı uyruklu çifti önce otomobilden indirdi, peşinden de "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte küfürler ve tehditler savuran gözü dönen taksiciyi vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı. Dehşet veren anlar kameralara saniye saniye yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:26
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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

Olay, önceki gece saat 23.30 sularında Kağıthane Çağlayan'da yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra ilerleyen 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin şoförü cadde üzerinde durdu.

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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

Taksici ile ücret meselesinde anlaşmazlık yaşadığı çift arasında gergin anlar tartışmaya davetiye çıkardı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

"SENİ BIÇAKLARIM" DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu.

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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

GÖZÜ DÖNEN TAKSİCİ KAMERADA

Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

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Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.