HaberlerGaleriParası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü
Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü
İstanbul'da Çağlayan'da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini belirttiği yabancı uyruklu çifti önce otomobilden indirdi, peşinden de "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte küfürler ve tehditler savuran gözü dönen taksiciyi vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı. Dehşet veren anlar kameralara saniye saniye yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.