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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19'da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

Endemi nedir? Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildi. Çin'den dünyaya yayılan ve 2022 Mart'ta Türkiye'de görülen koronavirüs salgınında aşılama sürecinin de başlamasıyla birlikte önemli aşama kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi tarafından Kovid-19'da 'endemi süreci'nin başladığını bildirdi. Peki, endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:22
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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

Endemi nedir, ne demek? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Kovid-19'da 'endemi süreci'nin başladığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından endemi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Endemi ile pandemi arasındaki farkı merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? İşte merak edilenler...

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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

ENDEMİ NEDİR, NE DEMEK?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, endemi; bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumudur.

Açıklama: Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.

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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

ENDEMİ-PANDEMİ FARKI NEDİR?

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.

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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

KOVİD-19'DA 'ENDEMİ SÜRECİ' BAŞLADI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.