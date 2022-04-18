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Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19'da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı
Endemi nedir? Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildi. Çin'den dünyaya yayılan ve 2022 Mart'ta Türkiye'de görülen koronavirüs salgınında aşılama sürecinin de başlamasıyla birlikte önemli aşama kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi tarafından Kovid-19'da 'endemi süreci'nin başladığını bildirdi. Peki, endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? İşte haberin detayları...