Endemi nedir, ne demek? Endemi - pandemi farkı nedir? Kovid-19’da endemi süreci başladı! Bilim Kurulu üyesi son dakika açıkladı

ENDEMİ-PANDEMİ FARKI NEDİR?

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.