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Haberler Galeri Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra'nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra'nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi. Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:54
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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'yı 17 Nisan'daki doğum gününde unutmadı. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile, "Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladı. "Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık" diyen acılı anne Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.

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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU
Mahra Melin Pınar, 5 Mart günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı.

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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Mahra, bir bacağı ampute edilmesine rağmen 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle dünyaların başına yıkıldığını ve tüm her şeyin yarım kaldığını belirten anne Pınar, "Mahra giderken çok büyük bir sorumluluk bıraktı omuzlarımıza. Başka insanlar bu şekilde zarar görmesin" diye konuştu.

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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Mahra'nın sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz ise yazdığı mektubu arkadaşına okuduğu an tüm aileyi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Duygu dolu anların yaşandığı olay sonrası Pınar ailesi ve yakınları, hep bir ağızdan küçük Mahra için "İyi ki doğdun" diyerek, pasta üzerindeki mumları üflediler.

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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖNEMSEMEDİLER, KIZIMIN CANINA MAL OLDU
Doğum günü kutlanması gereken yerin kızının mezarı başı olmadığını ve önlenemeyen bir sorun yüzünden çocuğunu kaybettiğini belirten anne Derya Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. 'Anneciğim lütfen, konsept bir şey yapmayın. Ben bu şekilde istiyorum' demişti. 'Tamam' demiştim. Ona göre zaten alacaktık. Kedi istiyordu, daha yeni yavruları olan bir kedi görmüştü arkadaşımızda. Sütten kesilmesini bekliyorduk. Ben de Mahra'ya ilk sınavlarından 100 alırsan istediğin kediyi alacağım dedim. Zaten başarılı bir çocuktu, hırs yapması için söylemiştim. O zaten istediği kediyi görüp beğenmişti.