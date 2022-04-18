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Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra'nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı
Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü, ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi. Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, "Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:52Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:54