Doğum gününü mezarında kutladı! Küçük Mahra’nın kahreden ölümü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖNEMSEMEDİLER, KIZIMIN CANINA MAL OLDU

Doğum günü kutlanması gereken yerin kızının mezarı başı olmadığını ve önlenemeyen bir sorun yüzünden çocuğunu kaybettiğini belirten anne Derya Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. 'Anneciğim lütfen, konsept bir şey yapmayın. Ben bu şekilde istiyorum' demişti. 'Tamam' demiştim. Ona göre zaten alacaktık. Kedi istiyordu, daha yeni yavruları olan bir kedi görmüştü arkadaşımızda. Sütten kesilmesini bekliyorduk. Ben de Mahra'ya ilk sınavlarından 100 alırsan istediğin kediyi alacağım dedim. Zaten başarılı bir çocuktu, hırs yapması için söylemiştim. O zaten istediği kediyi görüp beğenmişti.