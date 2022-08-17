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Haberler Galeri Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Kış aylarına çok az bir zaman kala ev hanımlarının mutfaklardaki hazırlıkları başladı. Domatesin kış mevsimi boyunca lezzetle tüketilmesi için hanımlar kollarını sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları neler? Konserve domates yapımı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:34
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Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Muftaklarda kış hazırlıkları başladı. Hanımlar konserve yapımı için kolları sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler? Konserve domates sosu nasıl yapılır? İşte konserve yapımına dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

KONSERVE YAPILACAK SEBZELER NASIL DOĞRANIR?

Sebzeler küçük küçük kesilir.

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Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

KONSERVE NASIL YAPILIR?

Tavaya yağ ısındıktan sonra biberler konur.

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Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Biberler solana kadar kavrulur.

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Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Biberler solduktan sonra domates eklenir.