Kış kapıda konserve hazırlıkları başladı! Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapımının püf noktaları neler?

Kış aylarına çok az bir zaman kala ev hanımlarının mutfaklardaki hazırlıkları başladı. Domatesin kış mevsimi boyunca lezzetle tüketilmesi için hanımlar kollarını sıvadı. Peki konserve nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları neler? Konserve domates yapımı...