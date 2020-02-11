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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Özgecan Aslan... Bundan tam 5 yıl önce bir akşam üniversiteden çıkan Özgecan başına geleceklerden habersizdi. Aslan önce arkadaşları ile bir alışveriş merkezine gitti. Vakit geçirdikten sonra ise arkadaşlarından ayrılarak minibüse bindi. O ana kadar her şey normal görünüyordu. Nereden bilebilirdi ki minibüs şoförünün sapık olacağını... Sapık katil Suphi Altındöken önce güzergahtan çıktı. Özgecan durumu fark eder etmez minibüs şoförü ile tartışmaya başladı. Şoför Özgecan'a tecavüz etmeye kalkıcan Özgecan direndi, biber gazı ile kendini savundu. Ancak gücü karşı koymaya yetmedi. Altındöken, Özgecan'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü, yetmedi demir çubukla dövdü. Olay ise polislerin uzun ve dikkatli çalışmaları ile aydınlatıldı. Peki, Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katilleri öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü? İşte Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:54
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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Çağ Üniversitesi'nde eğitim gören Özgecan Aslan, 12 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü ve iki kişi tarafından yaşamına son verildi. Zanlılara müebbet hapis cezası verildi. Özgecan Aslan kadın cinayetlerinin sembolü oldu ve hiç unutulmadı. Ölümünün 5.yılında da Özgecan Aslan vatandaşlar tarafından anılıyor. Peki, Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü? İşte Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili tüm detaylar...

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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜ?
11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı. Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biniyor. O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır. Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı. Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

Servis güzergahını değiştirdiğini anlayan Özgecan Aslan, şoförle tartıştı ve tecavüz girişiminde bulunan zanlıya biber gazı sıktı. Ancak katil Altındöken, karşı koyan Aslan'ı defalarca bıçakladı, demir çubukla dövdü. Olayı babası ve arkadaşına anlatan servis şoförü, onların da yardımıyla Özgecan'ın bedenini yakmak istediler.

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Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Bu sırada Aslan, tırnakları ile zanlının yüzünü yaraladı, katiller DNA kalıntılarından kurtulmak için ellerini kestiler. Üç kişi olay yerine döndüler ve Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdiler. Genç kızın cansız bedeni 12 Şubat 2015 günü Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu.