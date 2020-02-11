Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katili öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü?

Özgecan Aslan... Bundan tam 5 yıl önce bir akşam üniversiteden çıkan Özgecan başına geleceklerden habersizdi. Aslan önce arkadaşları ile bir alışveriş merkezine gitti. Vakit geçirdikten sonra ise arkadaşlarından ayrılarak minibüse bindi. O ana kadar her şey normal görünüyordu. Nereden bilebilirdi ki minibüs şoförünün sapık olacağını... Sapık katil Suphi Altındöken önce güzergahtan çıktı. Özgecan durumu fark eder etmez minibüs şoförü ile tartışmaya başladı. Şoför Özgecan'a tecavüz etmeye kalkıcan Özgecan direndi, biber gazı ile kendini savundu. Ancak gücü karşı koymaya yetmedi. Altındöken, Özgecan'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü, yetmedi demir çubukla dövdü. Olay ise polislerin uzun ve dikkatli çalışmaları ile aydınlatıldı. Peki, Özgecan Aslan cinayeti nasıl oldu? Özgecan'ın katilleri öldürüldü mü? Özgecan Aslan nerede öldürüldü? İşte Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





