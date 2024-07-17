Hatay küllerinden yeniden doğuyor! Her ay 20-30 bin konut tamamlanıp sahiplerine teslim edildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor. Hükümet söz verdiği gibi her ay 20-30 bin konutu tamamlayıp teslim ediyor.

ahaber.com.tr AA Giriş: 17.07.2024 13:24 Güncelleme: 17.07.2024 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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