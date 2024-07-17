Hatay küllerinden yeniden doğuyor! Her ay 20-30 bin konut tamamlanıp sahiplerine teslim edildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor. Hükümet söz verdiği gibi her ay 20-30 bin konutu tamamlayıp teslim ediyor.
ahaber.com.tr
AA
Giriş: 17.07.2024
13:24
Güncelleme: 17.07.2024
13:26
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası, yaralar hızla sarılıyor.
Vatandaşların daha güvenli evlere yerleşmesi için çalışmaların sürdüğü Hatay'da da 10 bin 335 deprem konutu inşa ediliyor.
İki bölge ve 7 etap halinde başlayan çalışmalarda bazı etaplarda da iş bitirme oranı yüzde 50'ye ulaştı.
İş bitirme oranının yüzde 50'lere ulaştığı deprem konutları, çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.
MURAT KURUM: HER AY 25-30 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ
Deprem bölgesini ziyaret eden ve çalışmaları da yakından takip eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden konutların hızla tamamlanacağını söylemişti.
Teslim edilen konut ve teslim edilmesi planlanan konut sayılarını da paylaşan Bakan Kurum, "İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.
"YIL SONUNA KADAR TOPLAMDA EN AZ 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"
Bakan Kurum, teslim edilmesi planlanan konut sayılarının paylaştıktan sonra deprem bölgesinin de güçlü bir şekilde ayağa kalktığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi;