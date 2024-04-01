Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Ankara'da iğrenç bir olay meydana geldi. 65 yaşındaki Hüseyin G. 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A. ile 12 yaşındaki ablası A.A.A.'ya ücretsiz özel ders vermek için evlerine gitti. Sapık öğretmen burada çocuklara cinsel istismarda bulunurken aile şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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