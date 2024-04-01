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Haberler Galeri Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Ankara'da iğrenç bir olay meydana geldi. 65 yaşındaki Hüseyin G. 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki F.A.A. ile 12 yaşındaki ablası A.A.A.'ya ücretsiz özel ders vermek için evlerine gitti. Sapık öğretmen burada çocuklara cinsel istismarda bulunurken aile şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:55
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Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Ankara'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A., ailesine öğretmeni Hüseyin G.'nin özel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

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Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Kızın ablası A.A.A. da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

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Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

6 YILDAN 16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

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Özel derste cinsel taciz! 65’lik sapık öğretmen abla kardeşe kabusu yaşattı

"ÇOCUKLARIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU"
Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.