Kararmış Ocak Gözleri Artık Sorun Değil! 1 Dakikada Ayna Gibi Yapın!

Mutfaklar, evimizin en çok kullanılan ve dolayısıyla en çok kirlenen alanlarından biridir. Özellikle ocaklar, yemek pişirme esnasında yağ sıçramaları, dökülen yemek artıkları ve zamanla biriken kirler nedeniyle sık sık temizlenmesi gereken yerlerin başında gelir. Ancak ocak temizliği, birçok kişi için zaman alıcı ve zahmetli bir iş olarak görülebilir. Bu noktada, hem ekonomik hem de etkili bir yöntem olan maya ile ocak temizliği devreye giriyor. İşte adım adım maya ile ocak temizliğinin püf noktaları...