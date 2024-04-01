Defineciler her yerde! ’Mars’a bile göz diktiler

Jandarma ekipleri, ihbarımızdan sonra hızla geldiler ve suçüstü yaptılar. Burası Dünyadaki Mars olarak biliniyor ve merkeze yakın olduğu içinde ziyaretçi çekiyor. Güzel bir yer ancak bu güzelliğinin yanı sıra defineciler ve hırsızlar tarafından tahrip edilmek isteniyor. Jandarmalarımız sağ olsunlar tahrip etmelerine izin vermiyor gece gündüz 24 saat çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.