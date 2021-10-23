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Haberler Galeri Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

Özbekistanlı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda manken Rukhshona Sadıkova; otomobilinin camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle beraber olmazsa sosyal medya üzerinden özel bilgilerini paylaşacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditler savuran tacizcisini alışveriş merkezindeki restorana randevu vaadiyle çağırıp yakalattı. İşte ayrıntılar…

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:24
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Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

İstanbul Kağıthane'de Özbek bir şahıs, Özbek sosyal medya fenomeni kadının hemen hemen 1 senedir hayatını kabusa çevirdi.

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Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

Kadını takip eden, telefonla arayıp taciz eden ve camını patlattığı aracından çaldığı özel belgelerle şantaj yapan takıntılı adam, mankeni kendisiyle beraber olmaya da zorladı.

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Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri takıntılı hayranı, kadının alışveriş merkezinde verdiği sahte randevu ile suçüstü yakaladı.

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Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan sapık sınır dışı edildi.

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Özbek model Rukhshona Sadıkova’ya şantaj elinde patladı: Polisle buluşturdu

EV ADRESİNİ BULUP TAKİBE BAŞLADI

Kağıthane'de yaşayan sosyal medya fenomeni Özbekistan uyruklu Rukhshona Sadıkova'yı Özbekistan uyruklu takipçisi Asad N., sürekli olarak rahatsız etmeye başladı.