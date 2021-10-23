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Haberler Galeri Bill Gates lüks yatıyla Türkiye'ye geldi: Efes Antik Kenti'ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Bill Gates lüks yatıyla Türkiye'ye geldi: Efes Antik Kenti'ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Türkiye'ye geldi. "Lana isimli" yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 10:45
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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye’ye geldi: Efes Antik Kenti’ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye’ye geldi: Efes Antik Kenti’ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye’ye geldi: Efes Antik Kenti’ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti.

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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye’ye geldi: Efes Antik Kenti’ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi. 146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.

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Bill Gates lüks yatıyla Türkiye’ye geldi: Efes Antik Kenti’ni gezdi! Tanınmamak için böyle önlem aldı

Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.