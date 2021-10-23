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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu'nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

Beyoğlu'nda bir restorantta yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restorant çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 08:28
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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu’nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

Olay, saat 23.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorantta yemek yiyen 4 kişi, yemek çıkışında aralarında husumet bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine lüks bir otomobille geldikleri öğrenilen saldırganlar restorana kurşun yağdırdı.

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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu’nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

OLAYDA 1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu’nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

Saldırıda yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu’nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

ARAÇLARA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
Olay yerinde yapılan incelemelerde, restoranın önünde bulunan otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu’nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular