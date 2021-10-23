Polis ekipleri bölgeyi çembere aldı! İstanbul Beyoğlu'nda silah sesleri! Mekanı kurşun yağmuruna tuttular

Beyoğlu'nda bir restorantta yemek yiyen 4 kişi iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişi ya da kişiler tarafından restorant çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 08:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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