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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomobil sahipleri dikkat! ŞOK'tan araç ihtiyaçlarına özel sürpriz ürünler! ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu Otomobil sahipleri dikkat! ŞOK'tan araç ihtiyaçlarına özel sürpriz ürünler! ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta neler var? Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi. ŞOK marketlerin cuma günü satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Araç ihtiyaçları için birçok ürünün yer aldığı ŞOK 15 Ocak kataloğunu sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta cuma günü indirimleri neler? İşte ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 14.01.2021 21:31
ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren 15 Ocak kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. Vector 4Seasons G2 XL oto lastik, kablosuz bluetooth kulaklık, sensörlü wireless şarj & telefon tutucu, araç çakmak şarjı, aux kablo ve mıknatıslı telefon tutucu, jeneratör, 12V 60AH akü, araç dikiz aynası, çekme halatı, kriko, akü takviye kablosu, bijon anahtarı, trafik seti, kışlık oto bakım seti, bahaj organizer, koltuk arkası organizer gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR Vector 4Seasons G2 XL Oto Lastik
• 205/55R16 94V ve Dört Mevsim Lastik - 4 mevsim lastikler içerisinde en çok test kazanan Vector 4 Seasons ailesi• Smarttred teknolojisiyle farklı sıcaklıklara tamuyum sağlayan sırt deseni ve hamuru• V şeklindeki deseni karlı zeminde yüksekyol tutuş ve çekiş sağlar• Islak zeminlerde suyu lastikten en hızlı şekilde uzaklaştırır • Özel hamuruyla yaz ve kış mevsimleri arasında dengeli sürüş ve yüksek performans• Kış lastiği standartlarını karşılayan 3 tepeli kar tanesi sembolü
i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Sensörlü Wireless Sarj & Telefon Tutucu
Araç Çakmak Şarjı
Aux Kablo - Mıknatıslı Telefon Tutucu
PA350JE Palmera Jeneratör
• Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör• Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw• Silindir hacmi 196 cm³• Sürekli çalışma gücü/Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw• 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli• 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız