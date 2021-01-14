Vector 4Seasons G2 XL Oto Lastik

• 205/55R16 94V ve Dört Mevsim Lastik - 4 mevsim lastikler içerisinde en çok test kazanan Vector 4 Seasons ailesi• Smarttred teknolojisiyle farklı sıcaklıklara tamuyum sağlayan sırt deseni ve hamuru• V şeklindeki deseni karlı zeminde yüksekyol tutuş ve çekiş sağlar• Islak zeminlerde suyu lastikten en hızlı şekilde uzaklaştırır • Özel hamuruyla yaz ve kış mevsimleri arasında dengeli sürüş ve yüksek performans• Kış lastiği standartlarını karşılayan 3 tepeli kar tanesi sembolü