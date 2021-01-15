Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Manisa Gördes'te muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Halil Ertekin isimli vatandaş, yumurtası olan muhabbet kuşu çiftini kontrol etmek için yuvalığı açtığında dişi kuşun eşini parçaladığını gördü ve hayatının şokunu yaşadı. İki kuşun daha önce çok uyumlu bir şekilde eş tuttuğunu belirten Ertekin, ''bir kuş bunu neden yapar anlayamıyorum, bu kuştan nefret ediyorum diyebilirim'' dedi.