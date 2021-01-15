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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Manisa Gördes'te muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Halil Ertekin isimli vatandaş, yumurtası olan muhabbet kuşu çiftini kontrol etmek için yuvalığı açtığında dişi kuşun eşini parçaladığını gördü ve hayatının şokunu yaşadı. İki kuşun daha önce çok uyumlu bir şekilde eş tuttuğunu belirten Ertekin, ''bir kuş bunu neden yapar anlayamıyorum, bu kuştan nefret ediyorum diyebilirim'' dedi.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 05:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 05:43
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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan vatandaş, kafesi açtığında büyük şok yaşadı.

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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Uzun zamandır uyumlu olarak eş tutan muhabbet kuşlarından birinin cansız bir biçimde yuvalıkta durduğunu fark eden yetiştirici kuşa yakından bakmak istedi.

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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Erkek muhabbet kuşunun dişi tarafından parçalandığı açıkça görülüyordu.

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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti
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Kafesi açtı hayatının şokunu yaşadı: Muhabbet kuşu eşini paramparça etti

Eşini parçalayan dişi muhabbet kuşu