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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

İstanbul'un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü bağlantı yolunda film seti kuruldu. Trafiği kilit noktasına getirdi. Çünkü bazı sürücüler o anları görüntüledi. Her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 15:59
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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

Merak eden durdu, trafiği hiçe saydı.

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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

Ancak gerçek sandıkları kaza bir filmin sahnesiydi.

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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

Kapalı bir viyadükte çekilen bir filmin gerçeği aratmayan kaza sahnesini merak eden sürücüler yavaşlayıp olayı izledi.

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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

Hatta bazıları da otomobillerini emniyet şeridine çekip ellerinde telefonlarıyla o anı kayda aldı.

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Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu