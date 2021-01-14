Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu

İstanbul'un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü bağlantı yolunda film seti kuruldu. Trafiği kilit noktasına getirdi. Çünkü bazı sürücüler o anları görüntüledi. Her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.