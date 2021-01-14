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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu Bu kazayı gören durup telefona sarıldı! Film çekimi sürücülere çile oldu İstanbul'un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü bağlantı yolunda film seti kuruldu. Trafiği kilit noktasına getirdi. Çünkü bazı sürücüler o anları görüntüledi. Her iki yönde neredeyse 32 kilometreyi bulan trafik oluştu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Giriş Tarihi: 14.01.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 15:59
Merak eden durdu, trafiği hiçe saydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak gerçek sandıkları kaza bir filmin sahnesiydi.
Kapalı bir viyadükte çekilen bir filmin gerçeği aratmayan kaza sahnesini merak eden sürücüler yavaşlayıp olayı izledi.
Hatta bazıları da otomobillerini emniyet şeridine çekip ellerinde telefonlarıyla o anı kayda aldı.