Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

İzmir'de yaşayan ve market işleten Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan çifti, çivili sopalar ve demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. 3 yıldır anne babasının katilini bulamayan kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Korkunç bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin cinayetinde kızları Begüm Özkan, cinayeti kroki üzerinden anlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Özkan çifti cinayetiyle ilgili dikkat çekilen açıklamalar geldi.