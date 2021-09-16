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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

İzmir'de yaşayan ve market işleten Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan çifti, çivili sopalar ve demir çubuklarla dövülerek öldürüldü. 3 yıldır anne babasının katilini bulamayan kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Korkunç bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin cinayetinde kızları Begüm Özkan, cinayeti kroki üzerinden anlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Özkan çifti cinayetiyle ilgili dikkat çekilen açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 17:04
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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

İzmir'de yaşayan Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan çifti, sahibi olduğu marketlerinde çivili sopalar ve demir çubuklarla dövülerek öldürüldüler. İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık köyünde işlenen bu cinayetin vahşeti ve işleniş biçimi ise kan dondurdu.

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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

Bu korkun cinayetin ardından jandarma araştırmalarını sürdürürken, aradan 3 yıl geçmesine rağmen katil veya katiller yakalanamadı.

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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan korkunç cinayeti, komşuları Mehmet Kubilay Özel ve babası Muhittin Özel'in olayı duymaması dikkat çekti. Bunun üzerine komşular Müge Anlı'nın programına gelerek açıklamalar yaptılar.

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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

Ayrıca katilin solak olduğu jandarma tarafından söylenirken, komşulardan Mehmet Kubilay Özel'in solak olması ve olay gecesi hiçbir şey duymaması dikkat çekti.

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Müge Anlı’daki Özkan çifti cinayetinde büyük şüphe! Kızları kroki üzerinden anlattı

KROKİ ÜZERİNDEN ANLATTI

İzmir'de işlenen Özkan Çifti cinayetinde kızları Begüm Özkan, cinayeti kroki üzerinden anlattı. Olay yerinin krokisini tahtaya yapıştıran Begüm Özkan, saat gece 02:00'de işlenen cinayetin tanıdık bir kişi tarafından işlendiğini anlattı.