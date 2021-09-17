17 Eylül 2021, Cuma
Fatih Sultan Mehmet'in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız
623 yıllık Osmanlı Devleti tarihi birçok büyük padişahın idarecilik dönemine şahitlik etti. Osmanlı padişahlarının her birisi pek tabii ki kıymetli fakat Fatih Sultan Mehmet belli başlı özellikleriyle, toplum nazarında her daim farklı bir noktaya koyulmuştur. İstanbul'u fethederek Hz. Muhammed'in (SAV) övgüsüne mazhar olan Sultan II.Mehmet'le ilgili bilmediğiniz gerçekler var. Nitekim padişahların idareciliklerinin yanı sıra bir de özel hayatları var. İşte Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sır gibi sakladığı gerçek...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 01:35
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