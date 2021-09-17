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Fatih Sultan Mehmet'in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

623 yıllık Osmanlı Devleti tarihi birçok büyük padişahın idarecilik dönemine şahitlik etti. Osmanlı padişahlarının her birisi pek tabii ki kıymetli fakat Fatih Sultan Mehmet belli başlı özellikleriyle, toplum nazarında her daim farklı bir noktaya koyulmuştur. İstanbul'u fethederek Hz. Muhammed'in (SAV) övgüsüne mazhar olan Sultan II.Mehmet'le ilgili bilmediğiniz gerçekler var. Nitekim padişahların idareciliklerinin yanı sıra bir de özel hayatları var. İşte Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sır gibi sakladığı gerçek...

Giriş Tarihi: 17.09.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 01:35
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Fatih Sultan Mehmet’in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

Osmanlı Devleti ve padişahları denilince akıllara ilk etapta ecdadımızın savaş alanındaki mahareti ve adaletleri gelir. Fakat her bir padişahın ince zevkleri ve özel ilgi alanları da var. İşte başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikler...

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Fatih Sultan Mehmet’in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

OSMAN GAZİ
-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.

-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.

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Fatih Sultan Mehmet’in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

ORHAN GAZİ

-Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır.

-Orhan Bey'in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

-Salı ve Perşembe günleri oruç tutar, Mevlana hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı.

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Fatih Sultan Mehmet’in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

I.MURAD(Hüdavendigar)

-Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve 'doğruluğun simgesi' olarak tanındı.

-Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

-Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.

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Fatih Sultan Mehmet’in sır gibi sakladığı gerçek! Bu özelliğini daha önce duymadınız

YILDIRIM BAYEZİD

-Bayezid bir senede Sinop'tan Eflâk'a geçip, bir yılda yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa'da 'Bayezid im, sen Yıldırım oldun" demiş ve adı Yıldırım Bayezid Han olmuştur.
-Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır ve şiirlerinde 'Yıldırım mahlasını kullanmıştır.

-Bir özelliği de İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil birkaç defa kuşatmıştır.