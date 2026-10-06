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Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 2027 sezon açılışında gençlerle buluştu. "İz Bırak" temasıyla düzenlenen programda konuşan Erdoğan, dijital çağda sahici bir iz bırakmanın önemine dikkat çekti. GİF'in 3 yeni merkezi de canlı bağlantıyla hizmete açılırken, merkez sayısı 5 şehirde 8'e yükseldi.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 1

GİF'27 SEZON AÇILIŞI AKM'DE GERÇEKLEŞTİ

TÜRGEV'in genç kızlara yönelik eğitim ve gelişim modeli Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) yeni sezon açılışı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler ve iş kadınları katıldı.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 2

"İZ BIRAK" TEMASIYLA YENİ SEZON

GİF'in 2027 sezonunda gençlerin eğitim, kültür, sanat ve üretim faaliyetlerine odaklanan çalışmalar tanıtıldı. Bu yılın teması ise "İz Bırak" olarak belirlendi. Programda genç kızların hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi ile farklı disiplinlerdeki faaliyetlerin tanıtıldığı deneyim alanları da ziyaretçilere açıldı.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 3

ÜÇ YENİ GİF MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Programın dikkat çeken gelişmelerinden biri de GİF'in 3 yeni merkezinin açılması oldu. Ümraniye'deki GİF Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki GİF Hümeyra Ökten ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesindeki GİF Hatay Kapsül merkezlerinin resmi açılışları canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 4

"İNSAN KENDİ SESİNİ CESARET EDEREK BULUR"

Gençlere seslenen Emine Erdoğan, kendi hikayelerini başkalarının hayatlarıyla kıyaslamamaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, insanın kendi sesini merak ederek, emek vererek, cesaret ederek, yanılıp yeniden deneyerek ve bir diğerinin elini tutarak bulabileceğini ifade etti.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 5

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İ ANDI

Emine Erdoğan, konuşmasında hayatında önemli izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i de andı. Şule Yüksel Şenler ile tanıştığı günü hatırladığını belirten Erdoğan, kimliğinin şekillenmesinden evlilik tercihine kadar hayatındaki pek çok önemli kararda onun izlerini taşıdığını söyledi.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 6

"281 BİNDEN FAZLA GENÇ KIZ BU KAPIDAN GEÇTİ"

TÜRGEV'in 30 yıldır gençlerle yol arkadaşlığı yaptığını belirten Emine Erdoğan, bugüne kadar 281 binden fazla genç kızın GİF ve TÜRGEV çatısı altında farklı imkanlarla buluştuğunu söyledi. Erdoğan, gençlerin burada yeteneklerini keşfettiğini, dostluklar kurduğunu ve kendi güçlerinin farkına vardığını ifade etti.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 7

ERDOĞAN'A ANLAMLI BROŞ HEDİYESİ

Program kapsamında Emine Erdoğan'a yusufçuk figürünün yer aldığı vitray broş hediye edildi. GİF Vezneciler'den Bircan Hayta tarafından tasarlanan broşun, genç kızların hayatında bırakılan anlamlı izlere ithaf edildiği belirtildi. Yusufçuk figürünün, GİF'27'nin "İz Bırak" temasından ilhamla hazırlandığı öğrenildi.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 8

ANKARA SOF KUMAŞINDAN ÖZEL KIYAFET

Emine Erdoğan'ın programda, yeniden canlanmasına öncülük ettiği ve Ankara Valiliğince patenti alınan Ankara sof kumaşından üretilen bir kıyafet giydiği öğrenildi. Erdoğan'ın yakasında taşıdığı yusufçuk figürlü broş da programın "İz Bırak" temasına dikkat çekti.

Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı 9

GİF ORKESTRASINDAN ÖZEL KONSER

GİF Müzik Koro Öğrencisi Nehar Rüya Konuk, GİF Müzik Orkestrası Vokalisti Hümeyra Çifci ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Siyambaş, konser öncesinde Emine Erdoğan'a broşu takdim etti. Program, GİF Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Emine Erdoğan ise gençlere, geleceğe güzel, sahici ve hayırlı izler bırakmaları temennisinde bulundu.

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