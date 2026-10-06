Emine Erdoğan’dan gençlere “İz Bırak” mesajı: GİF’in yeni sezonu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 2027 sezon açılışında gençlerle buluştu. "İz Bırak" temasıyla düzenlenen programda konuşan Erdoğan, dijital çağda sahici bir iz bırakmanın önemine dikkat çekti. GİF'in 3 yeni merkezi de canlı bağlantıyla hizmete açılırken, merkez sayısı 5 şehirde 8'e yükseldi.

GİF'27 SEZON AÇILIŞI AKM'DE GERÇEKLEŞTİ TÜRGEV'in genç kızlara yönelik eğitim ve gelişim modeli Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) yeni sezon açılışı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, bakanlık temsilcileri, sanatçılar, gazeteciler ve iş kadınları katıldı.

"İZ BIRAK" TEMASIYLA YENİ SEZON GİF'in 2027 sezonunda gençlerin eğitim, kültür, sanat ve üretim faaliyetlerine odaklanan çalışmalar tanıtıldı. Bu yılın teması ise "İz Bırak" olarak belirlendi. Programda genç kızların hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi ile farklı disiplinlerdeki faaliyetlerin tanıtıldığı deneyim alanları da ziyaretçilere açıldı.

ÜÇ YENİ GİF MERKEZİ HİZMETE GİRDİ Programın dikkat çeken gelişmelerinden biri de GİF'in 3 yeni merkezinin açılması oldu. Ümraniye'deki GİF Şule Yüksel Şenler, Ankara'daki GİF Hümeyra Ökten ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesindeki GİF Hatay Kapsül merkezlerinin resmi açılışları canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

"İNSAN KENDİ SESİNİ CESARET EDEREK BULUR" Gençlere seslenen Emine Erdoğan, kendi hikayelerini başkalarının hayatlarıyla kıyaslamamaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, insanın kendi sesini merak ederek, emek vererek, cesaret ederek, yanılıp yeniden deneyerek ve bir diğerinin elini tutarak bulabileceğini ifade etti.