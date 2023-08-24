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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

İstanbul'da işlenen fuhuş cinayeti kan dondurdu. Avcılar'da Dılnoza Bayramova ile 1500 liraya fuhuş yapmak için anlaşan Doktor İbrahim Karahan otelde silahlı saldırıya uğradı. Karahan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Vahşetin yaşandığı otelden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 06:53
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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

Kan donduran olay dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı.

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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

OTELDE DOKTOR CİNAYETİ

Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı.

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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

ODADA HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, otele gelen bir şüpheli Operatör Doktor Karahan'a ateş etti. Yaralanan Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Oteldeki fuhuş cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Doktor İbrahim Karahan otel odasında öldürülmüştü

"KADIN DÖVÜYORLAR"

Olayın ardından polis ekipleri otel görevlilerin ifadesini aldı. Otel çalışanı S.A. verdiği ifadesinde olay günü bir kişinin otele gelerek Karahan'ın kaldığı odada 'Kadın dövüyorlar" diyerek odaya çıktıklarını belirtti.