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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

Türkiye'nin sayılı merkezlerinden olan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde iki günde yapılan zorlu operasyon sayısıyla bir tarihe imza atıldı. Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 8 bebek, başarılı geçen ameliyatlar sonucu yeniden hayata döndürüldü. Op. Dr. Murat Şimşek, Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından saatler süren operasyonlar sonucu bebekler yaşama tutunmayı başardı. Bebeklerin 'İç Anadolu'nun Kalbi' durumuna gelen birime, 112 ve hava ambulansları ile Denizli, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa gibi illerden geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:30
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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Konya Şehir Hastanesi, yapılan başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor.

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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

Hastane bünyesinde yer alan ve Türkiye'deki sayılı birimler arasında yer alan Çocuk Kalp Merkezi'nde son iki gün içerisinde tarihi anlara tanıklık edildi.

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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

Denizli, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa gibi illerden 112 ve hava ambulansları ile merkeze sevk edilen 8 bebek, Op. Dr. Murat Şimşek, Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından saatler süren operasyonlar sonucu yeniden yaşama tutundu.

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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

2 GÜN SAATLER SÜREN AMELİYATLAR

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Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

Merkezin sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, 8 ameliyatında başarılı geçtiğini ifade etti.