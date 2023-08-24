Konya’da çocuk kalp merkezinde tarihi anlar: 8 bebeğe kalp ameliyatı! Zamanla yarışıldı

Türkiye'nin sayılı merkezlerinden olan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde iki günde yapılan zorlu operasyon sayısıyla bir tarihe imza atıldı. Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 8 bebek, başarılı geçen ameliyatlar sonucu yeniden hayata döndürüldü. Op. Dr. Murat Şimşek, Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından saatler süren operasyonlar sonucu bebekler yaşama tutunmayı başardı. Bebeklerin 'İç Anadolu'nun Kalbi' durumuna gelen birime, 112 ve hava ambulansları ile Denizli, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa gibi illerden geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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