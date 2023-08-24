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Haberler Galeri Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran piton avlanmak için yuvasından çıktı. Uzun uğraşlar sonrası karnını doyurmak için bir çukurda yavrularıyla birlikte bulunan kediyi gözüne kestirdi. Yuvaya saldıran piton hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 06:07
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Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Karnını doyurmak için ava çıkan dev piton gözüne yavrularıyla birlikte yaşayan kediyi kestirdi. Piton yuvaya girip yavru kedilere saldırırken, anne kedi doğanın acımasız yüzüne boyun eğdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Anne kedi umudu kaybettiği sırada bölgede bulunan bir çocuk yılanı yavruları yemeden yakaladı.

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Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan video sosyal medyayı sallarken, milyonlar bu görüntüleri izledi.

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Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...
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Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...