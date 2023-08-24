Dev piton ile anne kedi karşı karşıya 🐍 Yavrularını koruma pahasına canını ortaya koydu 🐱 Her şey bitti derken...

Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan ve insanlara da saldıran piton avlanmak için yuvasından çıktı. Uzun uğraşlar sonrası karnını doyurmak için bir çukurda yavrularıyla birlikte bulunan kediyi gözüne kestirdi. Yuvaya saldıran piton hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 06:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL