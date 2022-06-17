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Haberler Galeri ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Üç oturum halinde gerçekleştirilecek YKS sınavı için geri sayım başladı. YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Sınavda yüz binlerce kişi görev alacak. Sınavda görevli olacak olanlar, ücretlerin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:09
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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Adaylara YKS'nin ilk oturumu TYT'de 165 dakika, ikinci oturum olan AYT'de 180 dakika, üçüncü oturum YDT'de ise 120 dakika süre verilecek. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavında yüz binlerce kişi görevli olacak. ÖSYM tarafından görevli olan kişilere ücret ödenecek. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

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ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 YKS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda YKS görevli ücretlerinin en geç 26 Haziran'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.