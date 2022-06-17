ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Üç oturum halinde gerçekleştirilecek YKS sınavı için geri sayım başladı. YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. Sınavda yüz binlerce kişi görev alacak. Sınavda görevli olacak olanlar, ücretlerin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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