Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

Berkan'ın yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. vardı. Elimdeki malları dağıttım. Furkan'ın yanına gittik. Kaldığı dairenin anahtarlarını istedim. Olayın gerçek olup olmadığını görmek istedim. Berkan ve Mustafa T. ile aparta gittik. Mustafa kapıyı açtı. Şebnem yerde yatıyordu. Gördüm ve hemen dışarı çıktım. 20 saniye kadar orada kaldık. Yerde yatıyordu. Bıçak ve kan görmedim. Ev dağınık durumdaydı. Mustafa polisi aradı. Onları bırakıp tekrar Furkan'ın yanına döndüm. Furkan'ı alıp Saltak'ta polise teslim ettim. Şebnem'i daha önce hiç görmedim. Furkan'ı araca aldıktan sonra boğuştuklarını, öldürdüğünü, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi."