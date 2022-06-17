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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin'in katili için istenen ceza belli oldu

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları, savcının mütalaasını alkışlarla karşıladı.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:19
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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Z, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin, annesi Pervin Tokat ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

SANIĞIN BABASI İFADE VERDİ

Sanık Furkan Z'nin babası İ.Z, duruşmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

İ.Z, oğlunun olay günü sabah saat 06.35'te kendisini telefonla arayarak "Şebnem'le tartıştık, kötü olaylar oldu hemen gel" dediğini aktardı.

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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

Üstelemesi üzerine Furkan Z'nin, Şebnem Şirin'i öldürdüğünü söylediğini ifade eden İ.Z, şöyle devam etti:

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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

"Unlu mamul satan bir firmada çalışıyorum. O sabah mal dağıtıyordum. Mehmetçik Mahallesi'nde stadın arkasında buluştuk. Şirkete ait araca aldım. Ne olduğunu sordum. Öldürdüğünü söyledi. Nasıl olduğunu sordum. Panikteydi, hatırlamadı. Furkan'ı, Deliktaş Mahallesi'nde oturan arkadaşım İlhan K'nin evine bıraktım. Sakinleşsin istedim. O sırada kardeşi Berkan aradı. Ağabeyini sordu.

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Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin’in katili için istenen ceza belli oldu

Berkan'ın yanında annesi ve arkadaşı Mustafa T. vardı. Elimdeki malları dağıttım. Furkan'ın yanına gittik. Kaldığı dairenin anahtarlarını istedim. Olayın gerçek olup olmadığını görmek istedim. Berkan ve Mustafa T. ile aparta gittik. Mustafa kapıyı açtı. Şebnem yerde yatıyordu. Gördüm ve hemen dışarı çıktım. 20 saniye kadar orada kaldık. Yerde yatıyordu. Bıçak ve kan görmedim. Ev dağınık durumdaydı. Mustafa polisi aradı. Onları bırakıp tekrar Furkan'ın yanına döndüm. Furkan'ı alıp Saltak'ta polise teslim ettim. Şebnem'i daha önce hiç görmedim. Furkan'ı araca aldıktan sonra boğuştuklarını, öldürdüğünü, ne olduğunu hatırlamadığını söyledi."