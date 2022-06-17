HaberlerGaleriAyrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin'in katili için istenen ceza belli oldu
Ayrılmak isteyince öldürdü! Şebnem Şirin'in katili için istenen ceza belli oldu
Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları, savcının mütalaasını alkışlarla karşıladı.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:19Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:19