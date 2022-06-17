17 Haziran 2022, Cuma
Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Manisa'da bir otomobilin çarptığı 36 yaşındaki motosikletteki Atilla Çetin ile 8 yaşındaki oğlu Talha, aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:33
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