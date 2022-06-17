Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'da bir otomobilin çarptığı 36 yaşındaki motosikletteki Atilla Çetin ile 8 yaşındaki oğlu Talha, aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı.