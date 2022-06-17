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Haberler Galeri Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Manisa'da bir otomobilin çarptığı 36 yaşındaki motosikletteki Atilla Çetin ile 8 yaşındaki oğlu Talha, aracın altına girmekten son anda kurtuldu. Otomobilin de takla attığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:33
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Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan son anda  kurtuldu

Manisa Turgutlu'da yaşanan kaza, saat 11.30 sularında meydana geldi.

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Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan son anda  kurtuldu

Kervan Yolu Caddesi'nden Acıbadem Yolu Sokak'a dönüş yapan 19 yaşındaki Tunay Araz'ın kullandığı 35 EU 110 plakalı otomobil, önce Atilla Çetin yönetimindeki 45 ZC 5057 plakalı motosiklete ardından da yol kenarındaki direğe ve kaldırıma çarpıp takla attı.

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Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan son anda  kurtuldu

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosikletli Atilla Çetin ve arkasındaki oğlu Talha Çetin, yola fırladı.

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Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan son anda  kurtuldu

Baba-oğul, takla atan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Manisa’da korku dolu anlar! Motosikletteki baba-oğul, otomobilin altında kalmaktan son anda  kurtuldu

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Tunay Araz da araçtan kendisi çıktı.