08 Nisan 2023, Cumartesi
Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!
Hava durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam güneş açtı derken yağmur ve fırtına kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre hafta içi itibarıyla 81 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına hakım olacak. 5 il için sarı uyarı verilirken vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 21:36
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