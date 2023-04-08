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Haberler Galeri Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

Hava durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam güneş açtı derken yağmur ve fırtına kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre hafta içi itibarıyla 81 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına hakım olacak. 5 il için sarı uyarı verilirken vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 21:36
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Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

Hava durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam güneş açtı derken yağmur ve fırtına kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre hafta içi itibarıyla 81 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına hakım olacak. 5 il için sarı uyarı verilirken vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.