Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.