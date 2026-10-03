Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı
Düzce'de tarihi 1800'lü yıllara uzanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak ün kazanan coğrafi işaret tescilli Konuralp pirincinde hasat başladı. Kentte 2 bin 250 dekarlık alanda çeltik üretimi yapan çiftçiler, bu yıl hava koşullarının elverişli seyretmesiyle birlikte yüksek rekolte ve kaliteli ürün elde etmeyi bekliyor.
Geçmişten bugüne kendine özgü lezzetiyle sofralarda yer bulan ve yoğun talep gören Konuralp pirinci için üreticiler, mayıs ayında sulak alanlarda başlattıkları çeltik ekim çalışmalarını tamamladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Düzce'de 92 üreticiye toplam 42 ton ata tohumu ve ekipman desteği sağlandı.
Desteklerden yararlanan üreticiler, yaklaşık 120 günlük üretim sürecinin ardından tarlalara girerek biçerdöverlerle Konuralp pirincinin hasadına başladı.
Düzce'de Konuralp pirincinin üretiminin sürdürülebilmesi ve ata tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere destek sağlandı. Proje kapsamında 92 çiftçiye 42 ton ata tohumu ve ekipman desteği verildi.
Tarlalarda başlayan hasatla birlikte çiftçiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı. Üreticiler, hava koşullarının da uygun seyretmesinin etkisiyle yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.