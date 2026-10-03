Hasat çalışmalarının sürdüğü tarlada açıklamalarda bulunan üretici Orhan Aktepe, Konuralp pirincinin Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Aktepe, "120 günlük mücadelenin sonuna geldik. Yaklaşık 15 gün kadar tüm çiftçiler hasadını tamamlar. Hava koşulları bu yıl bizim istediğimiz gibi gitti. Yağışlar zamanında yağdı. Aşırı sıcak olup mahsulümüz yanmadı. İnşallah pazar konusunda da istediğimiz seviyede olur." ifadelerini kullandı.