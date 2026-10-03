-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Düzce'de tarihi 1800'lü yıllara uzanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak ün kazanan coğrafi işaret tescilli Konuralp pirincinde hasat başladı. Kentte 2 bin 250 dekarlık alanda çeltik üretimi yapan çiftçiler, bu yıl hava koşullarının elverişli seyretmesiyle birlikte yüksek rekolte ve kaliteli ürün elde etmeyi bekliyor.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 1

Geçmişten bugüne kendine özgü lezzetiyle sofralarda yer bulan ve yoğun talep gören Konuralp pirinci için üreticiler, mayıs ayında sulak alanlarda başlattıkları çeltik ekim çalışmalarını tamamladı.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 2

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Düzce'de 92 üreticiye toplam 42 ton ata tohumu ve ekipman desteği sağlandı.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 3

Desteklerden yararlanan üreticiler, yaklaşık 120 günlük üretim sürecinin ardından tarlalara girerek biçerdöverlerle Konuralp pirincinin hasadına başladı.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 4

Düzce'de Konuralp pirincinin üretiminin sürdürülebilmesi ve ata tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere destek sağlandı. Proje kapsamında 92 çiftçiye 42 ton ata tohumu ve ekipman desteği verildi.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 5

Tarlalarda başlayan hasatla birlikte çiftçiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı. Üreticiler, hava koşullarının da uygun seyretmesinin etkisiyle yüksek verim elde etmeyi hedefliyor.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 6

Hasat çalışmalarının sürdüğü tarlada açıklamalarda bulunan üretici Orhan Aktepe, Konuralp pirincinin Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 7

Aktepe, "120 günlük mücadelenin sonuna geldik. Yaklaşık 15 gün kadar tüm çiftçiler hasadını tamamlar. Hava koşulları bu yıl bizim istediğimiz gibi gitti. Yağışlar zamanında yağdı. Aşırı sıcak olup mahsulümüz yanmadı. İnşallah pazar konusunda da istediğimiz seviyede olur." ifadelerini kullandı.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 8

Mayıs ayından bu yana verdikleri emeğin karşılığını almaya başladıklarını ifade eden çiftçi Orhan Aktepe, çeltik üreticiliğini babasından devraldığını söyledi.

Osmanlı saraylarının gözdesiydi! Düzce'de Konuralp pirincinde hasat başladı 9

Aktepe, babasından devraldığı bu ata mesleğini kendi çocuklarına da öğreterek Konuralp pirinci üretimini ve asırlık geleneği gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu
Sonraki Galeri
Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin