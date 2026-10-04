Bilim insanları açıkladı: Ertesi gün yendiğinde lezzeti ikiye katlanan o yemek

Buzdolabında bir gece bekleyen yemeklerin daha lezzetli olduğu düşüncesi bilimsel bir araştırmayla test edildi. Deakin Üniversitesi ekibinin 65 yetişkinle yaptığı deneyde lazanya, mercimek çorbası, elmalı crumble ve tereyağlı tavuk karşılaştırıldı. Sonuçlar, artan yemeklerle ilgili bilinenleri yeniden tartışmaya açtı.

Dünden kalan yemeği ertesi gün yemek, kimi zaman ilk halinden daha fazla keyif verebiliyor. Özellikle köri gibi soslu yemeklerin bekledikçe lezzetlendiği sıkça dile getiriliyor. Peki, bu düşüncenin bilimsel bir karşılığı var mı? Avustralya'daki Deakin Üniversitesi araştırmacıları, taze hazırlanan yemeklerle bir gün buzdolabında bekletilen yemekleri karşılaştırdı.

ARTAN YEMEKLER ÜZERİNDE KÖR TADIM DENEYİ YAPILDI Deakin Üniversitesi'nden gıda ve duyusal bilimciler, artan yemeklerin ertesi gün daha lezzetli olduğu yönündeki yaygın inanışı araştırdı. Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi ve ön baskı olarak yayımlandı. Araştırmanın baş yazarı Russell Keast, aşçılık geçmişi sırasında bu iddiayla sık sık karşılaştığını belirtiyor. Keast'in verdiği örneklerden biri de akşam sipariş edilen köri yemeğinin ertesi sabah kahvaltıda daha lezzetli gelmesi.

Ekip, önce 25 yemekten oluşan bir liste hazırladı. Ardından 30 üniversite çalışanı ve öğrencisinden, bir gece bekledikten sonra lezzetinin en çok artacağını düşündükleri dört yemeği seçmeleri istendi. En çok öne çıkan yemekler dana etli lazanya, tereyağlı tavuk, mercimek çorbası ve elmalı crumble oldu. Deneyin sonraki aşamasına 65 yetişkin katıldı. Katılımcılara bu dört yemeğin hem taze hazırlanmış hem de 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra yeniden ısıtılmış örnekleri sunuldu. Örnekler rastgele kodlarla işaretlendi. Katılımcılara hangi yemeğin taze, hangisinin bir gün önceden hazırlandığı söylenmedi. Böylece beklentilerin tadım sonuçlarını etkileme ihtimali azaltıldı.

DÖRT YEMEKTEN YALNIZCA BİRİ ÖNE ÇIKTI Araştırmada katılımcılardan üç farklı değerlendirme yapmaları istendi. Önce iki örnek arasındaki farkı anlayıp anlayamadıkları incelendi. Ardından yan yana tattıkları yemeklerden hangisini tercih ettikleri soruldu. Son olarak her örneği tek başına değerlendirerek ne kadar beğendiklerini belirtmeleri istendi. Sonuçlar, yemeklerin bekledikten sonra farklılaşabildiğini ancak bu değişimin her zaman daha fazla beğeni anlamına gelmediğini gösterdi. Yemek Araştırmada öne çıkan sonuç Tereyağlı tavuk Bir gün beklemiş örnek daha sık tercih edildi. Mercimek çorbası İki örnek arasındaki fark ayırt edildi ancak belirgin bir tercih oluşmadı. Elmalı crumble Taze ve beklemiş örnekler arasında fark görüldü ancak beğeni açısından üstünlük oluşmadı. Dana etli lazanya Taze ve beklemiş örneklerin ayırt edilebildiğine ilişkin istatistiksel olarak güvenilir kanıt bulunmadı.