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Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde hizmete açılan Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 30 engelli öğrenciye eğitimden sosyal gelişime, spordan günlük yaşam becerilerine kadar birçok alanda destek sunuyor. Sakarya'da üçüncü, kuzey bölgede ise tek olma özelliği taşıyan okulda 7 sınıfta eğitim veriliyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 1

HAYATIN İÇİNDEN EĞİTİM

Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açtı. Karasu'daki okulda eğitim yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı tutulmuyor. Öğrencilerin sosyal gelişimleri ve günlük yaşam becerileri de eğitim programının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 2

SAKARYA'DA ÜÇÜNCÜ, KUZEYDE TEK

Okul, Sakarya genelinde üçüncü, ilin kuzey bölgesinde ise tek özel eğitim uygulama okulu olma özelliğini taşıyor. 7 sınıfta toplam 30 öğrenci eğitim görüyor. Programlar, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 3

ÖĞRENCİLERE YENİ BİR DÜNYA

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, okulun öğrenciler için önemli bir imkan sunduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karasu Kaymakamlığının destekleriyle hizmete başlayan okulun, öğrencilerin kendi dünyalarında mutlu ve güvenli bir ortam oluşturmasına katkı sağladığını ifade etti.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 4

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA ÇOK EĞLENİYOR"

Enşici, okulda gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine de katkı sunduğunu belirterek, "Bu okul, burada öğrencilerimize farklı bir dünya oluşturuyor. Çocuklarımız burada çok eğleniyor" dedi. Yapılan çalışmaların öğrencilerin günlük hayatına dokunmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 5

EN BÜYÜK HEDEF: KENDİLERİNİ DEĞERLİ HİSSETMELERİ

Okul Müdürü Tubanur Ünal Alıcı, 7 sınıfta 30 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Alıcı, öğrencilerin okula aidiyet hissetmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin kendilerini okula ait hissetmeleri, değerli hissetmeleri, evlerine mutlu dönebilmeleri bizim en büyük gayemiz" ifadelerini kullandı.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 6

AKADEMİK EĞİTİMİN ÖTESİNDE DESTEK

Özel Eğitim Öğretmeni Zuhal Silanoğlu, eğitim programlarının öğrencilerin bireysel farklılıkları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlandığını aktardı. Akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin günlük yaşam becerileri ve sosyal gelişimleri için de özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 7

SPOR, RİTİM VE OYUNLA GELİŞİM

Okulda öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla spor, ritim ve oyun etkinlikleri düzenleniyor. Öğrencilerin günlük hayata hazırlanmasını destekleyen çalışmalarla ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 8

SPOR, RİTİM VE OYUNLA GELİŞİM

Okulda öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla spor, ritim ve oyun etkinlikleri düzenleniyor. Öğrencilerin günlük hayata hazırlanmasını destekleyen çalışmalarla ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 9

VELİ VE ÖĞRETMEN ARASINDA GÜÇLÜ İLETİŞİM

Yavuzyiğit, veliler ile öğretmenler arasındaki iletişimin de büyük önem taşıdığını söyledi. Öğrencilerin ihtiyaçlarının yakından takip edilebildiğini belirten Yavuzyiğit, velilerin öğretmenlerle sürekli iletişim, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu 10

30 ÖĞRENCİ İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Karasu'da eğitim hayatına kazandırılan okul, 30 öğrenci için yalnızca bir eğitim yuvası değil, sosyal hayata hazırlık alanı olarak da öne çıkıyor. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilen çalışmalarla çocukların kendilerini değerli hissetmeleri ve günlük yaşama daha güçlü şekilde hazırlanmaları amaçlanıyor.

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