Karasu’da engelli öğrenciler için yepyeni bir dünya kuruldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hizmete açılan Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 30 engelli öğrenciye eğitimden sosyal gelişime, spordan günlük yaşam becerilerine kadar birçok alanda destek sunuyor. Sakarya'da üçüncü, kuzey bölgede ise tek olma özelliği taşıyan okulda 7 sınıfta eğitim veriliyor.

HAYATIN İÇİNDEN EĞİTİM Yeni Mahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açtı. Karasu'daki okulda eğitim yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı tutulmuyor. Öğrencilerin sosyal gelişimleri ve günlük yaşam becerileri de eğitim programının önemli bir parçasını oluşturuyor.

SAKARYA'DA ÜÇÜNCÜ, KUZEYDE TEK Okul, Sakarya genelinde üçüncü, ilin kuzey bölgesinde ise tek özel eğitim uygulama okulu olma özelliğini taşıyor. 7 sınıfta toplam 30 öğrenci eğitim görüyor. Programlar, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor.

ÖĞRENCİLERE YENİ BİR DÜNYA Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, okulun öğrenciler için önemli bir imkan sunduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karasu Kaymakamlığının destekleriyle hizmete başlayan okulun, öğrencilerin kendi dünyalarında mutlu ve güvenli bir ortam oluşturmasına katkı sağladığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA ÇOK EĞLENİYOR" Enşici, okulda gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine de katkı sunduğunu belirterek, "Bu okul, burada öğrencilerimize farklı bir dünya oluşturuyor. Çocuklarımız burada çok eğleniyor" dedi. Yapılan çalışmaların öğrencilerin günlük hayatına dokunmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.