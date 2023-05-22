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Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...
Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet. Sultan İbrahim'in oğlu olan şehzade Süleyman 40 yıl beklediği tahtta sadece 4 yıl kalabildi. Ölümü talihsizce olan padişah, sarayın hekimbaşısı tarafından belirlenen diyet listesini uygulaması sonu oldu. Vücudu bir anda tepkimeye geçti. Hekimler bile çare bulamadı. İşte padişahı ölüme götüren diyet...