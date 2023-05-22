Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Sultan İbrahim'in oğlu olan Şehzade Süleyman, ağabeyi Dördüncü Mehmed'den üç buçuk ay küçük olduğu için tahta çıkmak için tam 40 sene boyunca kendisinden önce hükümdar olan ağabeyinin tahttan indirilmesini beklemek zorunda kalmıştı. 1687'de 'İkinci Süleyman' unvanıyla padişah olduğunda da imparatorluğu Viyana bozgunuyla karşı karşıya bulmuş, ölümü de talihsizce olmuş ve sarayın hekimbaşısı padişahı dört sene sonra aşırı diyet yaptırarak açlıktan öldürmüştü.