Ankara'daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan skandal tablo sonrası bir kez daha sağanak yağışta sınıfta kalan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki geldi.