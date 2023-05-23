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Haberler Galeri Ankara'daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan skandal tablo sonrası bir kez daha sağanak yağışta sınıfta kalan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki geldi.

Giriş Tarihi: 23.05.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 01:23
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Ankara’daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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Ankara’daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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Ankara’daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki

OTOBÜS SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ, 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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Ankara’daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki

Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı.

Özel bir şirkete ait bir otobüs su tahliye kanalına düştü.

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Ankara’daki sağanak yağışta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tepki

Araçta mahsur kalan 3 kişi, kepçe ile kurtarıldı. Yolda mahsur kalan diğer araçlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.