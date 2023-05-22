22 Mayıs 2023, Pazartesi
O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda
Trakya'da bulunan Ergene Nehrinde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Sık sık kirliği ile gündeme gelen nehirde, çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı. Buna göre; Ergene'nin suyu 3'üncü derece kirli çıktı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, tarımsal ve gübreleme faaliyetleri sebebiyle bölgede azot fosfor ve gres yağı gibi konsantrasyonların arttığını belirterek, "Bir de evsel atıkların, kanalizasyon sularının daha anlaşılabilir tabirle söylemek gerekirse akar sulara karıştığı anlamına geliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:59
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