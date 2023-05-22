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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Trakya'da bulunan Ergene Nehrinde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Sık sık kirliği ile gündeme gelen nehirde, çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı. Buna göre; Ergene'nin suyu 3'üncü derece kirli çıktı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, tarımsal ve gübreleme faaliyetleri sebebiyle bölgede azot fosfor ve gres yağı gibi konsantrasyonların arttığını belirterek, "Bir de evsel atıkların, kanalizasyon sularının daha anlaşılabilir tabirle söylemek gerekirse akar sulara karıştığı anlamına geliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:59
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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Yıldız Dağları'ndan doğup, 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor.

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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri'nin 5 noktasından su aldırıp, analiz yaptırdı.

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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Hazırlanan raporda, nehir suyunun izin verilen çevresel kriterlerin üzerinde kirli olduğu belirtildi.

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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Raporu inceleyen Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene'nin bölgede önemli olduğunu, yerleşim yerleri ile endüstriyel bölgeden etkilenen bir nehir olduğunu söyledi.

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O bölgede yaşayanlar dikkat! Suyu 3’üncü derece kirli çıktı: Felaket durumda

Tarımsal ve gübreleme faaliyetleri nedeniyle bölgede azot fosfor ve gres yağı gibi konsantrasyonların arttığını belirten Prof. Dr. Tecer, "Yapılan analizler sonucunda; buradaki yer üstü sularının 3'üncü derecede kirlenmiş bir su olduğunu görüyoruz. Yer üstü suları, çevre kriterlerine göre değerlendirdiğimiz zaman hiçbir şekilde içme ve kullanma amacı ile kullanılamayacak. Ancak arıtılmadan sonra bazı sulama ihtiyaçlarında kullanılabilecek su kalitesine dönüştüğünü görüyoruz. Bir dikkat çeken nokta da demirin yüksekliği, demir konsantrasyonları da burada yüksek" dedi.